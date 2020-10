Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ora cerca una segretaria. Sul sito del Comune, sezione Albo on -line, è apparso l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione presso il suo ufficio di staff a Palazzo civico. Si è infatti, dimessa per motivi personali Giusy Rossi che affiancava il primo cittadino fin dalla sua elezione.

La spesa complessiva annua lorda per le casse di Palazzo civico ammonta a 34.361,00 euro. Nel documento si legge che «il collaboratore sarà individuato dal sindaco, previo esame delle candidature presentate, con proprio decreto, e si procederà alla successiva stipula del contratto individuale di lavoro». La nuova unità di personale sarà collocata nell’Ufficio di Staff del Sindaco fino alla scadenza del mandato amministrativo

Il bando

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) non essere escluso dall’elettorato politico attivo; d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; e) non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; g) essere in possesso del diploma di scuola media superiore; h) possedere un buon grado di conoscenza della lingua inglese; i) possedere un buon grado di conoscenza dei necessari supporti informatici.

La domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema di cui all’allegato “A” potrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità: A) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Imperia, Viale Matteotti, 157 nei seguenti orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8,30 – 13; lunedì e giovedì anche 15 – 17; B) spedita a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Comune di Imperia – Servizio Personale Viale Matteotti, 157 18100 IMPERIA C) spedita via posta elettronica PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it La busta contenente la domanda ed i documenti allegati deve riportare sulla stessa facciata dell’indirizzo l’indicazione “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di incarico di collaborazione a tempo pieno e determinato, ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000, in qualità di Istruttore amministrativo, cat.C, presso l’Ufficio di Staff del Sindaco”. In ogni caso le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 16.10.2020