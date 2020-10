Imperia, il Porto turistico torna alla città: le prossime tappe della lunga vicenda

Imperia. Come dichiarato dal sindaco Claudio Scajola nell’intervista video (vedi sotto), il 5 novembre prossimo a Palazzo civico verranno poste le firme per l’incameramento del Porto Turistico di Imperia da parte del Demanio dello Stato. Si tratta dell’ultimo atto formale, a seguito del quale Il Comune potrà richiedere la concessione pluridecennale dell’approdo e quindi far partire i lavori per il suo completamento.

A seguito dell’incameramento di tutto il porto, sia le opere concluse che quelle non concluse, dunque, il Comune potrà richiedere la concessione pluridecennale dell’approdo.

La richiesta sarà corredata di un Piano economico-finanziario, in fase di ultimazione, che prevederà tutta una serie di investimenti e relativi ammortamenti per concludere e gestire lo scalo, sulla base dei quali sarà stabilità la durata della concessione, fino a 60 anni. Appena ottenuta la concessione, potrà partire il completamento del bacino turistico da parte della società in house del Comune di Imperia, la Go Imperia, oppure società costruita ad hoc.

Tutto questo iter prenderà il via con un nuovo passaggio in Consiglio comunale (ci sono già state due diverse delibere d’indirizzo portate dall’amministrazione Scajola all’attenzione dell’assise), che si potrà tenere già nel mese di novembre.