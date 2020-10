Imperia, il consiglio comunale di giovedì si terrà in modalità on line

Imperia. Alla fine, anche alla luce del nuovo Dpcm, la conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del parlamentino del capoluogo Pino Camiolo ha deciso che la seduta di consiglio comunale in programma giovedì 29 ottobre (inizio dei lavori alle ore 18) si terrà in modalità on – line.

In un primo tempo era stato convocato in presenza, decisione che aveva trovato contrarie le opposizioni che minacciavamo l’Aventino. Il sindaco Claudio Scajola ha, dunque, investito della questione Camiolo che a fine mattinata ha convocato la conferenza dei capigruppo. Sono state, dunque, accontentate le minoranze e il consiglio si svolgerà da remoto.

Il testo della nota inviata alle redazioni il presidente del consiglio comunale di Imperia Pino Camiolo, ha fatto presente questa mattina al sindaco Claudio Scajola che, a seguito delle opinioni espresse da diversi capigruppo e in attesa di ulteriori chiarimenti e valutazioni per il futuro, il consiglio comunale già convocato per il giorno giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 18 si terrà in modalità videoconferenza.