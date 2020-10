Imperia, il Circolo Parasio ricorda il socio Giorgio Donati

Imperia. Il mondo del volontariato e della pallapugno imperiese piange la scomparsa avvenuta nei giorno scorsi di Giorgio Donati, presidente della San Leonardo e socio storico del Circolo Parasio.

Lo ricorda Salvatore Grenci: «La serenità era raffigurata nel suo sorriso aperto, quasi ad assicurare collaborazione senza mai salire in cattedra, poiché un gesto di amore per una persona o per un luogo come il Parasio non necessita di orazioni da conferenza, Giorgio era così: taciturno eppure efficace. Sempre presente nelle occasioni che contano. Alla sua famiglia, ai cari Renato ed Ernesta, il Circolo Parasio esprime la propria vicinanza con le parole del poeta Kahlil Gibran :“ Il ricordo è un modo di incontrarsi. Ancora”» . Anche il presidente del Circolo della Città Alta Giacomo Raineri si stringe intorno alla famiglia.

Donati è stato anche un appassionato di pallapugno, sotto la sua presidenza proprio nelle giovani li della San Leonardo è cresciuto conquistando anche diversi titoli nazionali giovanili Daniele Grasso, attuale protagonista degli sferisteri di serie A e B.