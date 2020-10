Imperia, i vigili sono sempre meno: nell’ultimo mese 18 agenti hanno abbandonato la divisa

Imperia. Sono 18 i vigili del comando di via Spontone nel capoluogo che nell’ultimo mese e mezzo hanno abbandonato la divisa. Ora, il comandante Aldo Bergaminelli ha a disposizione solo solo 24 effettivi per coprire il territorio e le incombenze di ufficio che sono tante. «Pensionamenti e l’interruzione dei rapporti di lavoro a termine– spiega l’assessore alla Polizia municipale Antonio Gagliano – hanno ridotto all’osso l’organico come mai era accaduto».

«Solo a gennaio ci sarà una boccata d’ossigeno con l’ingresso in servizio dei sei agenti vincitori di concorso e di 2 ufficiali», precisa Gagliano.

«Per quanto riguarda i controlli per l’uso delle mascherine -conclude l’assessore della giunta Scajola – che vengono affidati ai vigili, faremo quello che potremo con il personale a disposizione. Ricordo che a Imperia esiste già una ordinanza del sindaco che obbliga a portarsi dietro la mascherina e a indossarla in presenza di di due o più persone a meno di un metro di distanza».