Imperia, ha compiuto 103 anni Emma Trasciatti la nonnina che ha sconfitto il Covid

Imperia. Ha tagliato ufficialmente lo scorso 16 ottobre il traguardo dei 103 anni Emma Trasciatti, la “nonnina” ospite della clinica Sant’Anna di Imperia, che la scorsa primavera ha sconfitto il Covid-19. I “festeggiamenti”, però, sono stati limitati dalle regole anti – Covid adottate dalla dirigenza della struttura per contrastare la seconda ondata del virus.

Durante la prima ondata della pandemia alla Sant’Anna oltre alla signora Trasciatti anche Bianca Granieri di 99 anni si è lasciata alle spalle il coronavirus. La loro positività al virus era emersa quando sono iniziati i tamponi a tappeto nelle Rsa e residenze per anziani. Entrambe sono state curate e seguite dalla dottoressa Zyra Aga.

Per le due nonnine da record c’era voluto più di un mese, per l’esattezza 52 giorni, per sconfiggere la malattia, ma alla fine ce l’hanno fatta lasciandosi alle spalle anche questa brutta esperienza. Emma Trasciatti è nata a Torino ma da molti anni vive a Imperia, mentre Bianca Granieri è onegliese doc.

«Entrambe-ha spiegato il direttore della Sant’Anna Andrea Di Pietrantonio – erano ricoverate da noi, sono state curate nel reparto appositamente attrezzato. Con l’occasione ringrazio tutto lo staff medico e infermieristico e gli operatori sanitari per l’impegno di questi mesi».