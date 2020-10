Le dichiarazioni

Imperia, Giusi Rossi lascia l’incarico di segretaria del sindaco Claudio Scajola: «Decisione legata a ragioni personali»

«Ci tengo a ringraziare il sindaco per la fiducia accordatami, per quanto ho avuto modo di apprendere e per la stima e l'affetto che mi ha sempre dimostrato»