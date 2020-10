Imperia. Cambia lo skyline di via Garessio a Oneglia: sono, infatti, in corso le operazioni di demolizione della ciminiera delle ex Officine Sasso Latta. L’intervento che dovrebbe concludersi al massimo entro l’inizio della prossima settimana rientra nelle operazioni di ristrutturazione della Fratelli Carli, l’azienda attuale proprietaria dell’area.

Nei giorni scorsi anche il vecchio magazzino è stato sventrato internamente. Al suo posto saranno collocate alcune produzioni alimentari che al momento vengono svolte nello stabilimento di Gazzelli. Il traffico nella strada è interdetto fino alle 20 per ragioni di sicurezza da una ordinanza comunale.

I lavori di demolizione sono diretti dal geometra Antonio Daziano sono svolti dalla ditta Cens di Imperia, mentre della demolizione della ciminiera si occupa la Givo di Milano. L’ingegner Gian Claudio Papone è il responsabile delle opere ingegneristiche. Nell’area sorgerà un nuovo capannone di 3.200 metri quadrati.