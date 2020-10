Imperia, giovedì 29 torna il consiglio comunale: 6 punti all’ordine del giorno

Imperia. Torna a riunirsi giovedì 29 ottobre alle 18 il consiglio comunale del capoluogo. Il parlamentino è chiamato a trattare 6 punti, tra i quali spiccano l’istanza per la realizzazione di un parking per camper in via Littardi ai Piani (vicesindaco Giuseppe Fossati) e la trasformazione della società di gestione dell’Università (Spu) in Fondazione (assessore Fabrizia Giribaldi).

Si parlerà anche del programma degli acquisti e della programmazione triennale dei lavori pubblici (assessore Antonio Gagliano) e del rinnovo della convenzione tra Regione Liguria e Comune di Imperia per la prosecuzione del progetto Liguria in rete (assessore Giribaldi).

L’assessore alle Finanze Fabrizia Giribaldi porterà in consiglio anche una variazione del bilancio e il recesso dal Consorzio Cev.