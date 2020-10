Imperia, finanziamenti europei per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici: l’incontro in Provincia

Imperia. Come possono i Comuni accedere ai finanziamenti europei per l’efficientamento energetico? Se ne è parlato ieri a Imperia, nella sede della Provincia, dove si è tenuto il primo di una serie di incontri realizzati nell’ambito del progetto semplice Pays Ecogetiques, che fa parte del Piter Pays-Sages (progetto finanziato con fondi Fesr dal P.O. Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020).

Il progetto prevede di facilitare l’accesso delle amministrazioni pubbliche ai finanziamenti, promuovere le operazioni innovative anche grazie al ruolo attivo delle parti sociali ed economiche coinvolte. Tutto ciò prendendo spunto dalle buone pratiche già realizzate per accelerare la transizione energetica in seno alle collettività e realizzando incontri e materiali per implementare la partecipazione attiva di cittadini e amministrazioni.

All’incontro hanno partecipato consulenti e tecnici dei Comuni del Piter della provincia, che hanno potuto dialogare e confrontarsi con i rappresentanti dell’agenzia regionale ligure I.R.E (Infrastrutture Recupero Energia) e della società GSE (Gestore Servizi Energetici), approfondendo gli obbiettivi generali del progetto dal punto di vista delle ricadute sugli edifici pubblici dei Comuni.

A questo primo incontro plenario seguirà la selezione di cinque Comuni con i quali si effettuerà un’attività di workshop (3 incontri con modalità da concordare sulla base delle esigenze dei partecipanti e delle emergenze sanitarie) per approfondire specifiche opportunità di finanziamento finalizzate all’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

All’incontro è intervenuto anche il presidente Domenico Abbo, che ha sottolineato l’importante ruolo del progetto e della Provincia, ente partner del progetto Pays Ecogetiques.