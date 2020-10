Imperia, Erasmus days all’istituto Ruffini

Imperia. All’Istituto Ruffini si è deciso, nell’ambito degli erasmus days, di dedicare oggi, in collaborazione

con l’ufficio scolastico regionale una giornata per raccontare e sottolineare anche in questo strano periodo dominato dal coronavirus, l’importanza di questi progetti.

Un momento per ribadire e rivivere i progetti passati che hanno coinvolto almeno una 70 di ragazzi in mobilità ed esperienze ma anche un’opportunità per riflettere sulle avanguardie educative, come il Debate e il Service Learning, di cui l’istituto è capofila regionale. Un momento per ripensare la dimensione europea della scuola con i progetti e-twinning e guardare con ottimismo e voglia di fare al prossimo futuro.

Il clou della giornata sarà rappresentato, questo pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30, da un evento, rigorosamente on line, dal titolo #ErasmusDay! #Debate4ever! Sarà presentato un debate svolto dai ragazzi in cui il topic da discutere era: ”Gli scambi Erasmus+ sono indispensabili per l’inclusione sociale” e per l’occasione saranno evidenziati, con gli interventi della professoressa Daniela Tallone, referente regionale del debate, e alcuni colleghi del Ruffini, l’importanza formativa e la valenza didattica di questo”format” educativo.

Stay Tuned, verrebbe da dire, perché i momenti di crescita e di apertura, verso territorio, innovazione e didattica, sono sempre in crescita e perché ancora una volta il Ruffini dimostra di esserci.