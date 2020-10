Imperia, cuoca Seris positiva al Covid: salta la mensa nel plesso di largo Ghiglia

Imperia. A seguito di comunicazione dell‘Asl 1 Imperiese pervenuta nella serata odierna, Seris Srl rende noto che una dipendente impiegata nella cucina del plesso di Largo Ghiglia è risultata positiva al Covid 19.

Sono immediatamente scattate le procedure di sicurezza previste dal protocollo con la messa in quarantena dei colleghi entrati in contatto con la persona risultata positiva. Visto il numero di dipendenti coinvolti, nella giornata di domani, mercoledì 14 ottobre 2020, non sarà possibile garantire il servizio mensa nel plesso in questione e presso l’ Asilo Arcobaleno.

È in corso la riorganizzazione del personale al fine di permettere già nei prossimi giorni la ripresa del servizio. La società si scusa per il disagio.