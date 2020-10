Imperia, cuoca della Seris positiva al Covid: giovedì mattina via al ciclo di tamponi per i colleghi

Imperia. Domani mattina l’Asl 1 Imperiese inizierà il ciclo di tamponi per il personale della Seris, la municipalizzata che si occupa delle mense scolastiche del capoluogo, nel frattempo messo in isolamento, venuto a contatto con una cuoca del plesso di largo Ghiglia risultata positiva al Covid. In tutto si tratta di una decina di dipendenti.

Giovedì mattina sarà anche sanificato l’intero ambiente della mensa interessata. Pur costituendo la mensa delle scuole onegliesi di largo Ghiglia la “base” per la preparazione dei pasti di tutti gli altri istituti cittadini, la Seris si è organizzata per far cucinare le portate presso le altre cucine disponibili non facendo mancare il servizio agli allievi delle altre scuole. Restano escluse, per motivi sanitari, in attesa, appunto della sanificazione, proprio la mensa del plesso di largo Ghiglia e l’asilo “Arcobaleno“.

Al massimo entro l’inizio della prossima settimana il servizi, fanno sapere dalla Seris, dovrebbe riprendere a pieno regime.