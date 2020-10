Imperia. Serpentone di auto, almeno un centinaio, complice l’aumento dei contagi nel capoluogo, stamattina presso il molo di San Lazzaro nel capoluogo dove vengono eseguiti i tamponi in modalità “drive trough“, da parte dei sanitari dell’Asl 1 Imperiese.

Leggi anche l'emergenza Al “Nautico” di Imperia si teme focolaio Covid: giovedì scuola chiusa e tamponi a tappeto a docenti e alunni

Foto 4 di 4







Ieri sera alla lista si sono aggiunti tutti gli alunni, i docenti e personale Ata dell’Istituto Nautico “G.Galilei” del capoluogo, dove si teme sia esploso un focolaio. Secondo i protocolli Asl applicati nelle scuole, infatti, nel caso in cui ci siano positivi in 3 sezioni diverse, come nel caso del Nautico, anche solo uno per classe, l’intero istituto deve essere chiuso e sospesa anche la didattica a distanza.

Solo nella giornata di domani, all’esito dei tamponi, si potrà sapere se e quando l’istituto potrà riaprire i battenti e potranno riprendere la Dad.

(foto Cristian Flammia)