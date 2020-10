Imperia, Cia Agricoltori italiani: «Apre il portale per accedere al nuovo prestito cambiario»

Imperia. «Dopo il discreto successo della prima tornata – commenta Cia Agricoltori italiani Imperia – si riapre una nuova possibilità. Nella prima tornata qualcuno è stato accettato e finanziato, qualcuno sfortunatamente, sono state accettate ma non finanziate o non istruite per esaurimento dotazione finanziaria. A questo punto non aveva più senso finanziare la vecchia domanda?

Con la nuova “Cambiale agraria e pesca – 10”, ISMEA mette a disposizione 20 milioni di euro per assicurare ulteriormente liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid- 19. La misura, autorizzata dalla Commissione europea nell’ambito della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid”, prevede l’erogazione di prestiti cambiari per un importo massimo di 30mila euro, con inizio del rimborso dopo 36 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 10 anni.

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della

dotazione finanziaria di 20 milioni di euro. Per presentare la domanda puoi accedere al portale dedicato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17».