Imperia. Corre sui social la rabbia degli automobilisti che ogni giovedì mattina, nell’ora di punta del traffico mattutino di chi si reca a scuola e al lavoro, sono costretti a sopportare lunghe code. «Trenta minuti d’orologio tra Caramagna e Oneglia, quando di solito ci si mettono 10 minuti», scrive una residente che ogni mattina si deve recare in centro.

La causa delle code? In concomitanza col mercato del giovedì di Porto Maurizio viene chiusa al traffico la seconda parte di via Cascione e interdetto il passaggio da piazza Ricci ,la Fondura, giocoforza tutto il traffico si deve riversare lungo via Airenti, via Gavi per andare a intasarsi all’altezza della rotonda dell’Igiene.

«La coda è dovuta alla chiusura del fondo di via Cascione, per 3, dico 3 banchi, del mercato e uno in via Mameli. Fatelo presente in Comune, Io ho già chiesto ma senza successo», conclude un’altra automobilista arrabbiata.