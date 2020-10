Imperia, bivio di Poggi: dopo il semaforo in arrivo due autovelox

Imperia. Dopo il semaforo al bivio per Poggi a Garbella sono in arrivo due autovelox. Secondo l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano sarebbe stata, infatti, proprio l’installazione dell’impianto semaforico a favorire un pericoloso aumento della velocità delle auto che sfrecciano lungo l’Aurelia.

Spiega Gagliano: «Ora il pericolo per chi svolta grazie al semaforo è stato superato, ma, in compenso, i mezzi, quando da lontano sul rettilineo scorgono il verde, sono portati ad aumentare notevolmente la velocità per non perderlo. Poniamo il caso del pedone distratto che attraversi comunque la strada o di un automobilista che scenda da Poggi non accorgendosi del rosso. Il rischio dell’incidente mortale, in effetti, è dietro l’angolo».

Palazzo civico attende, è il caso di dire, il semaforo verde della Prefettura per procedere al posizionamento di due autovelox, uno in direzione Sanremo e uno sulla carreggiata di ingresso in città. Ma non solo, l’assessore Gagliano preannuncia di voler dotare le strade cittadine di altri impianti a cominciare da via Airenti a Caramagna (quello posizionato di fronte al distributore in curva non ha dato i risultati sperati) e uno dalla parte opposta dell’anello, in via Nino Siccardi recentemente teatro di un incidente molto grave.

«Sono punti dove c’è la tendenza – conclude Antonio Gagliano – da parte dei conducenti a schiacciare sull’acceleratore, quindi grazie alle nuove disposizioni che consentono con più facilitò di installare autovelox procederemo così anche su altre strade della città».