Imperia, bimbi nati durante l’emergenza Covid-19: contributi a favore delle famiglie

Imperia. Il Distretto Socio Sanitario 3 Imperiese insieme ai Distretti 1 e 2 della Conferenza dei Sindaci ha avviato una procedura per l’assegnazione di contributi a favore delle famiglie dei bimbi nati durante l’emergenza Covid-19 dal 31/01/2020 al 31/07/2020.

Tale iniziativa nasce dalla decisione della Conferenza dei Sindaci di ASL 1 di tenutasi in data 12/06/2020, nella quale è stata condivisa da tutti i presenti l’opportunità di poter distribuire le risorse del Fondo Nazionale Famiglia già attribuite ai Distretti per progetti di sostegno alla famiglia nel primo anno di vita del bambino, in una azione concreta di supporto alla condizione economica dei nuovi nuclei familiari resa più difficile dall’emergenza sanitaria Covid.

Potranno beneficiare del contributo le famiglie dei nati tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che presentano le seguenti caratteristiche:

Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.

Avere la residenza anagrafica nel Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese ovvero nei Comuni di: Imperia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolcedo, Pietrabruna, Prelà, San Lorenzo al Mare, Vasia; Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al mare, Villa Faraldi; Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Pontedassio Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pianlatte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.

Avere un ISEE 2020 in corso di validità del nucleo familiare inferiore a euro 30.000.

Il contributo erogabile a favore dei nati nel periodo dell’emergenza Covid-19, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.

La determinazione del contributo dipende, oltre che dal numero complessivo di domande ammesse, dall’incidenza dell’attestazione ISEE e dalla tipologia del nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata solo dal genitore, affidatario o tutore del nato durante l’emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020-31 luglio 2020 compresi), unicamente tramite il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia o dei Comuni capofila di ATS San Lorenzo al mare per l’ATS 10 Diano Marina per ATS12, Pontedassio per l’ATS 13, Pieve di Teco per l’ATS 14 .

La domanda compilata e firmata va inviata via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro le 12 del 04/11/2020 (fa fede il timbro di ricevuta postale) al DSS 3 c/o Comune di Imperia Viale Matteotti 157 18100 Imperia o consegnata a mano presso:

Distretto Socio Sanitario Piazza Dante 4 Imperia lunedì/venerdì orario 8,30/1200 tel 0183701363

Ats 10 Comune di San Lorenzo al Mare Via dal lunedì al venerdì orario 8.30/15.30 0183 92336

Ats 13 Comune di Pontedassio dal lunedì al venerdì orario 8.30/15.00 tel 0183 279286

Ats 14 Comune di Pieve di Teco Unione dei Comuni Alta Valle Arroscia 0183 36278 dal lunedì al venerdì orario 8.30/14.00

Dai servizi demografici dei 35 Comuni del Distretto 3 Imperiese si è appreso che nel periodo indicato sono nati 155 nuovi bambini e bambine. L’auspicio è che con questo contributo si possa anche solo in parte sostenerne la crescita.

L’avviso nati covid DSS3 definitivo

La domanda nati covid dss3 definitiva