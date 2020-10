Imperia, al via il corso online di aggiornamento annuale per amministratori di condominio

Imperia. Sono aperte le iscrizioni per tutti gli amministratori di condominio che intendono aggiornare il proprio patentino per il 2021 e per tutti i liberi professionisti che intendono approfondire l’argomento (geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, etc.).

Gli argomenti del corso verranno focalizzati sul SUPERBONUS 110%. Un argomento di estrema attualità e di notevole interesse per tutti gli amministratori di condominio e liberi professionisti. Nello specifico verranno affrontati i seguenti temi:

– Finalità – Linee generali – Norme e prassi – Assemblea

– Presupposti dell’agevolazione – Beneficiari – Interventi agevolati

– I controlli dell’Agenzia delle Entrate

– L’asseverazione – Controlli dell’E.N.E.A.

– Ruoli e funzioni dell’Amministratore e dell’Assemblea condominiale

– Responsabilità dell’amministratore di condominio

– Cessione del credito – Profili giuridicamente rilevanti

– Contratti con appaltatori e professionisti

– Garanzie – Polizze assicurative – Fideiussioni

Quest’anno, per la prima volta, l’aggiornamento annuale obbligatorio verrà erogato dal CE.SC.O.T., esclusivamente in via telematica, in conformità al D.M. n. 140/14. Ogni iscritto potrà comodamente seguire le lezioni da computer, tablet o cellulare grazie alla piattaforma certificata GOOGLE EDUCATION. Il corso avverrà per quattro lunedì (19 ottobre, 26 ottobre, 2 novembre, 9 novembre) e avrà una durata di 15 ore in orario dalle 18 alle 22.

L’ultima lezione verrà dedicata ad una tavola rotonda insieme a tutti gli iscritti, in compresenza con tutti i docenti del corso: l’avvocato Giuseppe Acquarone, il dottor in Ingegneria Gestionale Frassinelli Marco (progettista dell’edilizia sostenibile e ad alta efficienza energetica, nonché certificatore energetico), l’architetto Lucio Massardo, il commercialista Marco Tamietto.

Per ulteriori informazioni contattateci al 335/5994976 oppure via mail all’indirizzo cescotimperia1@gmail.com