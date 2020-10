Imperia, al “Cavour” arriva il cinematografo: assegnato l’appalto del sistema di proiezione

Imperia. Al teatro “Cavour” arriva il cinematografo: è stato assegnato da Palazzo civico, infatti, in via non ancora definitiva essendo in corso le verifiche tecniche e amministrative, la fornitura del sistema di proiezione. L’importo dell’appalto, in totale, ammonta a 129mila euro. Ad aggiudicarselo la “E- HOME – ITALIA SERVICE S.r.l“. di Garbagnate Milanese.

I lavori di ristrutturazione del teatro sono in fase di ultimazione: l’obiettivo dichiarato dell’amministrazione Scajola è quello di poter inaugurare il teatro in occasione delle festività per il santo patrono, San Leonardo, il 26 novembre. Il sistema cinematografico, come annunciato dall’assessore alla Cultura Marcella Roggero in diverse occasioni sarà utilizzato per la proiezione di film d’autore e rassegne di pellicole d’essai. Sugli spettacoli in cartellone del teatro municipale tirato a lucido pesa, però, l’incognita Covid-19 sia a proposito del numero di posti per garantire il distanziamento che per la tipologia di opere che potranno essere messe in scena.

L’amministrazione, però, punta molto sulla riapertura del teatro comunale per rivitalizzare il centro di Porto Maurizio. A questo proposito, un paio di settimane fa il sindaco Claudio Scajola accompagnato dai tecnici ha effettuato un sopralluogo nei locali dell’ex Banca d’Italia attualmente messi in vendita dall’istituto bancario nazionale.