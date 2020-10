Vessalico. Il ponte che passa sopra l’omonimo torrente è quasi crollato a causa dell’esondazione – furiosa e imprevedibile – del corso d’acqua. Ma, purtroppo, non è questa la sola conseguenza, patita dal borgo della valle Arroscia, della terribile ondata di maltempo che, la scorsa notte, ha colpito la Liguria con particolare accanimento sul ponente.

Il disastro e le sue conseguenze sono descritte dal sindaco Paola Giliberti: «Ci siamo ritrovati a mezzanotte con il fiume che passava sopra il ponte, cosa mai successa a memoria d’uomo. Il risultato è che il corso d’acqua è entrato in paese per una cinquantina di metri ed ha lasciato macerie e tronchi ovunque, per un’altezza di almeno due metri. Abbiamo dovuto evacuare parecchie famiglie. Ora c’è da fare la conta dei danni e capire come risolvere questo problema».

