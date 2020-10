Il tributo dell’attrice Sophie Lamour a Magdalena Guerra, strega bruciata sul rogo a Triora

Triora. In occasione della ricorrenza di Halloween, che purtroppo non si potrà festeggiare a Triora, a causa delle normative anti-Covid, l’attrice di teatro genovese Sophie Lamour ha prodotto un video per un personale tributo ad una delle donne che, in occasione del famoso processo del 1587, venne arrestata con l’accusa di stregoneria: Magdalena Guerra.

E’ un testo toccante, scritto e interpretato da un’artista che da sempre ama l’antico borgo delle streghe. Il testo sottolinea il dramma di una donna che venne portata via dalla sua casa, abbandonata da tutti e accusata di reati terribili, come l’infanticidio e cannibalismo.

Sophie Lamour, inoltre, insieme allo studio fotografico DaruMa Photo, e Genova Dreams, associazione di promozione sociale, sta producendo un calendario dedicato alle Streghe di Triora. Ai nostri microfoni, l’attrice dichiara: «in un’epoca come quella che stiamo vivendo, ovvero di oscurantismo e paura del prossimo, è un modo di

ricordare di rimanere umani e solidali nonostante la lontananza forzata».