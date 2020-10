Il tennista di Arma di Taggia Fabio Fognini è positivo al Covid-19: «I sintomi sono molto lievi, mi rimetterò presto»

Taggia. Fabio Fognini è positivo al Covid-19. Lo annuncia il tennista di Arma di Taggia in una storia sul suo profilo Instagram: «Questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi, un po’ di tosse, febbre e mal di testa».

«Purtroppo è arrivata questa brutta notizia – continua l’armese – Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto».

Una brutta notizia per Fognini che solo ieri era sceso in campo per gli ottavi di finale del Forte Village Sardegna Open a Cagliari dove ha perso, insieme a Lorenzo Musetti, per 6-7 7-6 15-13 contro Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego.

Oggi, il numero 16 del mondo e primo favorito del tabellone, avrebbe dovuto giocare contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa del Forte Village e invece è stato costretto a dare forfait.