Sanremo. “Il suono del silenzio nella Pigna” è un progetto di CNA CiNemA Imperia, con la collaborazione di Studio Aschei, volto alla scoperta della magia del cinema attraverso laboratori finalizzati alla produzione di un audiovisivo, che troveranno il proprio set nella Pigna di Sanremo, l’antico

quartiere che sarà protagonista assoluto con i suoi suoni, i suoi colori ed i suoi chiaroscuri.

«Sono molti i mestieri coinvolti nella lavorazione di un film», dichiara Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia, “figure professionali in grado di partecipare e fornire un proprio personale ed esclusivo contributo alla creazione di un progetto nel quale entrano in gioco molti elementi, manuali, artistici, estetici, tecnici ed anche tecnologici». E continua, “CNA Cinema e Audiovisivo è un raggruppamento d’interesse sorto a livello nazionale nel 2018 per accogliere e rappresentare tutti questi mestieri. In Liguria ha visto la sua origine a febbraio 2020 e ad ottobre 2020 CNA CiNemA Imperia nasce anche nella nostra Provincia, per dare voce e valore ad un comparto in grande movimento, che necessita di aggiornamento e formazione per poter stare al passo con i competitor».

CNA CiNemA Imperia, patrimonio dall’esperienza CNA, è una struttura dinamica e innovativa, che dialoga con il territorio attraverso un gruppo di artisti, produttori, esercenti, maestranze e operatori del settore. Un raggruppamento che sta lavorando per creare un pool di esperti, che guarda al cinema con attenzione rispetto agli aspetti artistici, ma anche a quelli produttivi e del fare, intesi come capacità artigianali delle maestranze e produttive delle imprese.

“Il suono del silenzio nella Pigna” trae origine da questi assunti ed è un percorso finalizzato alla creazione di un cortometraggio interamente realizzato dagli studenti con il supporto di docenti esperti: le strade, i carrugi e le piazze dell’antico borgo faranno da cornice e da set. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli allievi in tutte le fasi della realizzazione di un audiovisivo, consentendo loro di conoscere e sperimentare i diversi ruoli che concorrono alla creazione di un cortometraggio: assistenti alla regia e aiutoregia, attori e attrici, fonici, designer, direttori della fotografia, produzione e post produzione, editing, cameramen.

Chi può partecipare al progetto?

Residenti e/o domiciliati in Liguria disoccupati e persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata: particolare attenzione rivolta a coloro che risiedono in zona.

Partecipa al “Casting” per la realizzazione del cortometraggio: presentati alle 9:00 di martedì 20 ottobre presso la sede CNA di Sanremo, in Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo, dietro il teatro Ariston): i posti sono limitati e la priorità sarà data in ordine di arrivo.