Il sindaco di Imperia Claudio Scajola nominato vicepresidente nazionale di Anci

Imperia. Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, è stato nominato vicepresidente nazionale di Anci, l’associazione che riunisce tutti i comuni italiani.

«Sono certo – scrive il presidente Decaro nella lettera di nomina – che il Tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare sempre con maggiore determinazione gli interessi dei Comuni e delle Città in un’ottica di affermazione dell’interesse generale del Paese e dei cittadini».

«Ho accolto con piacere e senso di responsabilità questo ruolo. Negli ultimi due anni ho collaborato con Anci e ho avuto modo apprezzare il grande lavoro che l’associazione svolge per il Paese. Ancor di più in questa fase emergenziale, noi sindaci siamo l’Istituzione più vicina ai cittadini.

A noi si rivolgono quotidianamente per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi, anche quando le questioni non sarebbero, a rigor di norma, di nostra competenza. Darò il mio contributo, come ho sempre fatto, nell’ottica di far crescere le nostre comunità e aiutare così il Paese», dichiara il sindaco Scajola.