Sanremo. In un momento di grave crisi economica, dove chi si trova in difficoltà non necessita solo di forniture alimentari, il Rotary Club Sanremo si è ingaggiato per garantire all’Emporio Solidale di Sanremo una fornitura di cancelleria da destinarsi ai bambini.

Questa iniziativa è stata realizzata anche grazie al sostegno della cartoleria Sibilla di Sanremo, la quale, nella persona del suo titolare, ha concesso un importante sconto sul materiale acquistato.