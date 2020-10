Il Rotaract Club di Sanremo e il Circolo della Castagnola organizzano una raccolta fondi per aiutare Ventimiglia

Ventimiglia. Come disse Albert Einstein «è nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono lievi brezze». Questo è quello che sta dimostrando la città di Ventimiglia, colpita tragicamente dall’alluvione dello scorso 2 ottobre.

La città, ad oggi, è ancora coperta dal fango. Il centro cittadino è popolato dagli “Angeli del Fango”, arrivati da ogni parte della provincia. Tra di loro, studenti, lavoratori ma anche pensionati. Ventimiglia sembra piano piano risollevarsi ma il fango è ancora presente sia nei garage che nella maggior parte delle cantine.

A tal proposito, il Rotaract club Sanremo, associazione no profit impegnata nel sociale, in collaborazione con il Circolo della Castagnola di Ventimiglia, hanno pensato di organizzare una degustazione del tipico dolce ventimigliese: sabato 10 ottobre dalle 10, presso i giardini di Latte al fine di promuovere una raccolta fondi da destinare interamente alla città di Ventimiglia per il ripristino del giardino del Putto e dell’aiuola della Madre con il bimbo, luoghi distintivi della città di confine, andati distrutti.

L’associazione, affianco a tale progetto, ha organizzato un’ulteriore raccolta fondi sulla piattaforma “Go found me”, denominata “ il Rotaract per Ventimiglia” che andrà interamente destinata al Comune di Ventimiglia per il ripristino della città.