Il ricordo arde, borse di studio per 4000 euro in memoria del giovane ventimigliese Marco Camperi

Ventimiglia. Un risultato oltre le più rosee aspettative, segnale inequivocabile che il ricordo di Marco Camperi ancora non si è spento. Anzi, è ancora più vivo nella memoria dei tanti che lo conoscevano.

Lo dicono chiaramente i numeri di una raccolta fondi, finalizzata all’erogazione di cinque borse di studio, in memoria del 29enne scomparso in un tragico incidente, il 2 marzo del 2019.

Chi l’ha organizzata si era prefisso di arrivare alla cifra di 1.250 euro, equivalenti a 250 ciascuno per altrettanti studenti di Ragioneria all’istituto Fermi, dove Marco ha frequentato il quinquennio 2004-2009.

Il migliore di ogni classe, dalla prima alla quinta, quest’anno riceverà però di più. Ovvero 400 euro, perché intanto, a dimostrazione di quanto era ben voluto il giovane, quest’anno sono stati raccolti 4000 euro, più della metà (tre quinti) della cifra prevista.

E’ il secondo anno di raccolta fondi, portata avanti tra amici, professori, conoscenti e con un bussolotto nel negozio dei genitori, un alimentare di via Tenda. Volutamente, non è mai stata pubblicizzata e, nonostante coinvolga anche molti giovani, non è stato fatto nessun moderno “crowdfundig” su internet. Un “profilo basso”, rispettoso del dolore di madre, padre e fratello.

Per quanto possa essere di consolazione in certe tragedie, “Sol chi non lascia eredità d’affetti, poca gioia avrà dell’urna” disse Ugo Foscolo, che scrisse anche parte delle “Ultime lettere a Jacopo Ortis” al cospetto di un, anche allora, bello quanto terribile fiume Roja. E di eredità di affetti, fortunatamente nel dramma, Marco Camperi, ne sta lasciando sempre di più.

Molto più prosaicamente, ma non per questo con meno efficacia, questa eredità di affetti si concretizzerà, questa volta, con cinque borse di studio che verranno assegnate il prossimo ottobre, ad altrettanti ragazzi dell’anno scolastico 2020.

MARCO CAMPERI INSIEME A UN AMICO