Il maltempo mette in ginocchio la Val Roja, crollato ponte a Tenda

Val Roya. Ancora danni in Val Roja, ormai messa in ginocchio dalla forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla zona.

Dopo la frana a San Dalmazzo di Tenda nei pressi della centrale idroelettrica Edf e il crollo della strada tra Tenda e Vievola, episodi entrambi avvenuti nel pomeriggio di oggi, è da poco crollato anche il Pont des 14 Arches, il ponte situato all’ingresso di Tenda.

Non si sa ancora se ci siano vittime o persone ferite. La cittadina francese si trova al momento isolata.