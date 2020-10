Sanremo. Il duo Robin si propone al Festival di Sanremo 2021 con un Big della Canzone Italiana.

Il 14 settembre è uscito il terzo singolo del duo: ‘La Direzione dell’amore’. Il video clip è stato girato a Gravina in Puglia e ricevono la Benedizione Apostolica di Papa Francesco.

Al Festival di Sanremo 2021 i due giovani si propongono ad Amadeus con un Big della Canzone Italiana, visto che hanno superato l’età per partecipare a Sanremo Giovani. I nomi proposti al momento sono top secret, ma ogni trattativa è curata in via esclusiva da ‘Area Stampa 360’.

I Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021, saranno annunciati il 17 dicembre su Rai1.