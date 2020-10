Imperia. Un altro cadavere, appartenente a una donna di circa 70 anni, è stato avvistato in mare dopo i cinque già recuperati ieri. Questa volta il corpo galleggiava tra i flutti a Borgo Prino, Imperia.

Non si conosce ancora l’identità della vittima, ma non si esclude che possa trattarsi di un disperso dell’alluvione.

Due i cadaveri trovati a Sanremo, entrambi nello specchio acqueo antistante la spiaggia dei Tre Ponti. Altrettanti quelli emersi a Ventimiglia: uno, in stato di decomposizione, era sulla battigia in passeggiata mare Trento Trieste; l’altro sul greto del fiume Roja a Trucco. Il quinto cadavere, appartenente a un uomo, è stato trovato a Santo Stefano al Mare, in località Villa Reggia.

