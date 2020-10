Sanremo. Il Covid-19 non ferma i festeggiamenti per San Romolo, il santo patrono della Città dei Fiori.

Stamane, nella concattedrale di San Siro sì è celebrata la Santa Messa, celebrata dal vescovo diocesano Antonio Suetta, alla presenza delle massime autorità civili e religiose cittadini. La cerimonia si è svolta nel totale rispetto delle norme anti Covid.

Questo pomeriggio verranno premiati, come ogni anno, i cittadini sanremesi che più si sono distinti in vari campi, più quello benemerito.

Premio per l’imprenditoria a Fiorenza Cassini Lolli

Premio per lo sport a Fabio Carota

Premio per la cultura Marzia Taruffi

Premio per le opere sociali al personale sanitario e volontario al tempo del Covid

Cittadino benemerito: Davide Conrieri