Imperia. E’ un giovane di 33 anni, Robinson Fabbri residente a Chiavari l’uomo che ha perso la vita sull’Autofiori all’interno della galleria Santa Lucia tra San Bartolomeo al Mare e Imperia, direzione Francia nel tardo pomeriggio di oggi.

Secondo la ricostruzione al vaglio della polizia stradale, una Suzuki Swift ha tamponato nello spigolo un mezzo di servizio sui quali stavano operando alcuni addetti impegnati a rimuovere i birilli lungo la corsia di sorpasso in quel momento chiusa al traffico. L’auto ha finito la sua corsa contro la parete della galleria e il 33enne alla guida è morto sul colpo, nonostante i soccorsi tempestivi. Gli li operai sono rimasti feriti per fortuna in maniera non grave. La Suzuky, secondo le testimonianze raccolte sul posto stava viaggiando a velocità piuttosto sostenuta e da parecchi kilometri, aveva perso un pneumatico, proseguendo la marcia su un cerchione. Una segnalazione era già arrivata alla Stradale che si era messa sulle tracce del mezzo.

Sul sposto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando del capoluogo e un equipaggio della Croce d’Oro di Cervo. In volo dalla base di Albenga si era alzato anche l’elicottero Grifo.

Il traffico dal chilometro 101+147 tra San Bartolomeo e Imperia Est in direzione Francia è rimasto bloccato per ore riversandosi tutto sull’Aurelia causando qualche coda. Chiuso il casello di San Bartolomeo.

