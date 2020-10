Grande opportunità per Vincenzo Stragapede, il presidente dell’Aiac Imperia ammesso al corso per team manager a Vicenza

Sanremo. Grande opportunità per il tecnico dell’Ospedaletti e presidente degli allenatori della provincia di Imperia Vincenzo Stragapede che è stato invitato e ammesso al corso da “ Team Manager “ per società di calcio, che si svolgerà a Vicenza nella Sede dell’ AIC dal prossimo 12 ottobre fino al 17 novembre, organizzato dall’Aic Associazione Italiana.

Corso riservato ad un massimo 20 persone in tutta Italia, al quale Stragapede è stato ammesso in quanto vincitore della borsa di studio conseguita lo scorso anno con il corso per segretario amministrativo per società professionistiche di A, B e Lega Pro.

Questo corso intende promuovere la formazione e l’aggiornamento di una figura obbligatoria professionale di fondamentale importanza per i calciatori. E’ la prima iniziativa per la formazione e la certificazione delle competenze di Team Manager nel calcio.

Il corso sarà incentrato su varie tematiche inerenti al ruolo e alle competenze della figura del Team Manager:

– Diritto Sportivo (norme e regolamenti ) e Normative di Sicurezza

– Organizzazione Aziendale – Gestione dello stress e Problem Solvine

– Modelli di Gestione e Accordi Collettivi

– Settore Giovanile e NOIF

– Principi di Comunicazione e di Marketing Sportivo

– Segreteria Sportiva e Rapporti con la Tifoseria (SLO)

– Normativa Antidoping

– Rapporto con i ruoli dirigenziali

– Calcio Femminile

– Dinamiche di comunicazione interna