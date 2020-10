Gozzano-Sanremese, la lista dei giocatori convocati

Sanremo. Allenamento mattutino al Comunale per i biancoazzurri in vista della gara con il Gozzano. Il match, valido per la quarta giornata di andata del campionato di serie D – girone A, si giocherà domani 11 ottobre, allo stadio “D’Albertas” di Gozzano, con inizio alle 15, e sarà a porte chiuse per le disposizioni anti Covid.

La squadra ha effettuato la rifinitura sul prato del Comunale. Dopo una prima fase di attivazione muscolare mista (a secco e con la palla), i biancoazzurri hanno lavorato duramente sugli schemi delle varie fasi di gioco e sui calci piazzati sia in difesa che in attacco.

Al termine dell’allenamento, è stato diramato l’elenco dei 21 convocati: tutti a disposizione, ad eccezione di Martini e Gerace. La Sanremese partirà nel primo pomeriggio di oggi alla volta del Piemonte e si fermerà in ritiro ad Arona, sulle sponde del Lago Maggiore.

Portieri: Dragone (’02), Gennaro (’02).

Difensori: Pici (’01), Bregliano, Castaldo, Mikhaylovskiy, Scarella (’01), Ponzio (’01).

Centrocampisti: Gemignani, Demontis, Fenati, Gagliardi, Doratiotto (’99), Murgia, Sturaro, Sadek (’99), Bastita (’04).

Attaccanti: Lo Bosco, Diallo, Romano, Pellicanò (’02).

Indisponibili: Martini e Gerace. Non convocati: Del Ferro e Fava.