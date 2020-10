“Gli Ecobonus: informazione, formazione e azione”, trasmesso in streaming l’evento di Cna Liguria

Genova. Sabato 17 ottobre al Palazzo della Borsa di Genova si svolgerà un importante evento di approfondimento sugli Ecobonus.

L’appuntamento informativo e formativo servirà a chiarire il quadro dei bonus in essere, gli interventi ammessi, i requisiti necessari e le agevolazioni fiscali previste con una sintesi degli aspetti tecnici e fiscali e semplici risposte alle domande più frequenti.

Verranno anche fornite proposte pratiche da parte delle imprese del settore dell’impiantistica, della serramentistica e dell’insufflaggio e isolamento termico.

Promotori dell’iniziativa sono Cna Liguria, Casabita e Green Building Council Italia Chapter Liguria. L’evento non prevede pubblico in presenza e verrà trasmesso in streaming sabato 17 ottobre alle 16 nei canali social e youtube di Cna Liguria.