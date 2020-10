Giunta Toti-bis, Gianni Berrino: «Bisogna ripartire dando l’impressione di non essersi mai fermati»

Genova. «Bisogna ripartire dando l’impressione di non essersi mai fermati», commenta così il sanremese Gianni Berrino, la sua conferma nella giunta regionale con le deleghe di assessore al Turismo, Trasporti e Lavoro.

«Sono soddisfatto anche per le parole espresse nei miei confronti dal presidente Toti. I 5 anni che vengono per definizione sono sempre più difficili del quinquennio passato. Garantisco il massimo impegno per la Liguria e il mio territorio. I tempi sono difficili sia per il Covid che per il recente alluvione, motivo di più per spingere al massimo sull’acceleratore», conclude Berrino.