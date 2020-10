Giovane vittima di un tragico incidente, a Bussana i funerali del giardiniere Alberto Lupinetti

Sanremo. Si terranno oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Bussana, le esequie di Alberto Lupinetti, giardiniere morto a soli 26 anni in un tragico incidente.

Erano circa le 2 di notte dello scorso venerdì quando , al volante della sua Fiat 500 Abarth, per cause in fase di ricostruzione, era uscito di strada in Via delle Fonti finendo poi giù, per quasi 40 metri in una scarpata. A fianco a lui c’era una 19enne, rimasta ferita gravemente ma non in pericolo di vita.

Alberto, che aveva studiato alla’Agraria dell’Aicardi e di lavoro faceva il giardiniere, era un giovane solare, espansivo e molto ben voluto Bussana ed in città. Aveva la passione per i motori e , appena libero dal lavoro, non perdeva un attimo per andare in spiaggia ai Tre ponti con gli amici, quanto per fare un giro fino a San Romolo. Molti lo chiamavano affettuosamente “Lupo”.

Lascia i genitori Agata ed Emidio, la sorella Clelia con Alessandro, gli zii Paola, Francesco, Cinzia e Paolo, i cugini Gianluigi, Enrico e Matteo, la nonna Ines, Giorgia e tanti amici ancora increduli per quanto accaduto.