Ventimiglia. Un giovane straniero, 28enne originario dell’Afghanistan, si è lanciato dal cavalcavia di San Secondo davanti a diverse persone che non hanno potuto fare nulla.

Come si può vedere dalla foto sopra scattata da un testimone oculare il giovane si è lanciato dalla balaustra nonostante le Forze dell’ordine accorse sul posto e il personale sanitario abbiano cercato di fermarlo purtroppo senza riuscirci. Il ragazzo che è risultato essere titolare di un permesso di soggiorno tuttora valido ha battuto la testa è ancora in vita pur in gravi condizioni.

Ripercussioni sul traffico ferroviario un treno Thello è stato fermato Vallecrosia nei pressi della stazione, così come il convoglio Savona-Fossano, prima che la circolazione riprendesse regolarmente.

La corrente elettrica sulla linea era stata, infatti, interrotta intorno alle 10,50 proprio perché l’uomo aveva manifestato l’intenzione di buttarsi da una ragguardevole altezza.

