Molini Di Triora. «Spero sempre nella collaborazione del Governo. Io mi auguro un riconoscimento dello stato di emergenza nel più breve tempo possibile. Soprattutto con le risorse esatte».

Giacomo Giampedrone, consigliere regionale delegato alla Protezione Civile, nel corso di un sopralluogo in Valle Argentina, dove da poco era stata riaperta la provinciale omonima, interrotta da una frana tra Molini e Triora, chiede a Roma di intervenire al più presto per il ponente ligure devastato dal maltempo del 2 ottobre scorso.

Un esempio, secondo il politico della Lega, è : «Quello della mareggiata del 2018 , quando (il Governo ndr) aveva riconosciuto le somme urgenze per i Comuni e anche una somma molto importante per i danni strutturali che non vanno dimenticati. Per mitigare l’impatto di questi eventi e per migliorare la risposta dei nostri territori. Se il Governo farà questo io sarò il primo a riconoscerlo».

