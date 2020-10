Giacomo Chiappori (Grande Liguria): «Giunta regionale ancora in alto mare, rissa sulle poltrone mentre la crisi galoppa»

Diano Marina. «Trascorso quasi un mese dalle elezioni regionali, vinte da Toti con una maggioranza schiacciante, la composizione della Giunta è ancora in alto mare. Nonostante le grandi emergenze in atto, da quella meteo a quella sanitaria, passando per quella economica, le luci della sala giunta di via Fieschi sono sempre spente. Che succede?

Secondo numerosi articoli non smentiti, che riportano i virgolettati dei Padroni della Regione, il motivo dell’impasse sarebbe poco nobile: una rissa sulle poltrone, del tipo “a me spettano due assessorati”, “a me ne spettano tre più una presidenza”, “a me tocca un assessorato e due vicepresidenze”, ma purtroppo la quadra non si trova perché ci sono più culi che poltrone.

Un consiglio, caro Presidente, mi dia retta: aumenti le poltrone, metterà tutti d’accordo e potrà iniziare a lavorare con la Giunta per fronteggiare questa crisi enorme, invece di farci vedere le foto dei piattoni di trofie al pesto e pansoti che trangugia tutti i giorni.

Come aumentare le poltrone? Semplice, nomini dei sottosegretari ai vari assessorati. Certo, i costi aumenteranno, ma, tanto, anche questo conto, come gli altri, lo pagheranno i liguri: il 50% che non va a votare, continuerà a mugugnare e non andrà a votare, i 4000 liguri che hanno votato Grande Liguria avranno un motivo in più per continuare a combattere, tutti gli altri che fanno parte della greppia continueranno a votare le fantomatiche destra e sinistra.

Caro Presidente, faccia pagare i liguri tranquillamente, non si faccia troppi problemi: staranno zitti e lei lo sa bene»– afferma Giacomo Chiappori.