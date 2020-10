Ospedaletti. E’ morto Romeo, il micio ospedalettese più conosciuto.

«Stanotte, investito ad Ospedaletti, è morto il micio di Guido A. Andava sempre in giro con il suo umano, lo accompagnava ovunque, pure a votare. Lo conoscevano tutti, ci mancherai tanto al bar, in spiaggia, in giro, buon ponte Romeo» – fa sapere un lettore.