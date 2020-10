Sanremo. E’ appena trascorsa una notte d’inferno a causa del maltempo con frane, smottamenti e crolli che hanno interessato tutta la provincia di Imperia. I vigili del fuoco e la protezione civile sono andati avanti fino alle prime ore del mattino per verificare l’andamento dei corsi d’acqua e cercare di tamponare le situazioni di maggior pericolo. Uno scenario disastroso che solo la luce del giorno potrà illuminare, aiutando le autorità a comprendere quale sia realmente l’entità dei danni che hanno colpito i comuni del Ponente ligure.

Leggi anche allerta rossa Maltempo, il fiume Nervia esonda a Dolceacqua

In un contesto davvero difficile da gestire soprattutto a Ventimiglia, Imperia e nell’entroterra, almeno per ora sembrerebbe essere stata parzialmente risparmiata dalla furia delle piogge la Città dei Fiori. A Sanremo il problema principale è quello dovuto alle frane che hanno colpito via Senatore Ernesto Marsaglia provocando, ancora una volta, l’isolamento della frazione di Borello.

Foto 4 di 4







Al culmine delle piogge si è verificata anche l’esondazione del torrente Armea che ha comportato lo spargimento di detriti lungo le vie di collegamento verso monte, Bussana, e danneggiato alcune aziende della zona. Stando alle prime informazioni, episodi simili si sarebbero verificati anche a Taggia nell’alveo del torrente Argentina.

In totale sono oltre una cinquantina le persone evacuate nella città di confine che, per adesso, sembra aver riportato i danni maggiori. L’esondazione della foce del Roja ha fatto scattare il piano di evacuazione e imposto a molti cittadini di abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni: situazione critica in via Peglia e dintorni. Sempre a Ventimiglia è stata disposta la chiusura del ponte di collegamento tra Ventimiglia nuova e il centro storico, dopo il crollo che ha interessato anche la passeggiata Squarciafichi.

Altre persone evacuate si registrano a Mendatica dove, il sindaco Piero Pelassa, ha annunciato che la situazione appare essere peggiore all’alluvione del 2016.

Non solo acqua nella notte appena trascorsa. I vigili del fuoco, divisi su decine e decine di fronti, hanno dovuto fare i conti anche con alcuni incendi scoppiati in magazzini e fughe di gas. Tornando a Sanremo, le fiamme sono divampate nella notte – per cause in via di accertamento – anche all’interno di uno stabile abbandonato in via Palazzo.