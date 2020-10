Ventimiglia. Tabacchini presi d’assalto e lunghe code nella città di confine dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ieri sera ha annunciato che la Francia sarà nuovamente in lockdown.

I cittadini transalpini sono infatti giunti in Italia per fare scorte di sigarette e liquori formando code lungo i marciapiedi in attesa del proprio turno.

Disagi anche alla viabilità. Code in entrata e in uscita dalla città rallentano il traffico in entrambe le direzioni.