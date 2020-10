«Fosse per me, dovevate morire», video choc rivolto ai ventimigliesi. Poi le scuse

Ventimiglia. Un video di accuse e insulti, rivolte ai cittadini di Ventimiglia in ginocchio dopo l’esondazione del fiume Roja nella notte tra venerdì e sabato. Poi le scuse, dopo che il filmato, pubblicato su Instagram, era rimbalzato su tutti i social suscitando l’indignazione generale.

«Questo lo bevo, figli di p… alla faccia vostra – si sente nel video – E ve lo dico: fosse per me dovevate morire, vi è andata anche fin troppo bene. Questo lo bevo perché avete la città alluvionata». A parlare è Dario Venturi, titolare dell’omonima enoteca presso il mercato coperto di Bordighera. L’uomo, con in mano una bottiglia di vino, si è rivolto ai ventimigliesi che, ovviamente, non hanno gradito.

Poco dopo, viste le numerose relazioni, Venturi ha pubblicato un secondo clip, scusandosi e attribuendo le parole prima pronunciate all’alcol. «Mi hanno minacciato di morte – ha raccontato -. Ho ricevuto una telefonata verso le 23.30 di ieri. Chiedo scusa per quello che ho detto, ma io ho un’attività e sono disperato perché non mi fanno lavorare, perché applicano condizioni migliori agli altri. Così non riesco a far fronte e sono andato in esaurimento nervoso. La banca continua a molestarmi e sono stato costretto ad andare in vacanza».

Nel primo video, infatti, Venturi accusava alcuni ventimigliesi di mettergli i bastoni tra le ruote dal punto di vista lavorativo e di conseguenza economico: «Vi è andata anche bene – dice – perché come mi avete trattato e avete trattato il mio negozio, potete andare aff… me la bevo alla faccia vostra stronzi e ringraziate che siete vivi, perché fosse stato per me vi avrei voluti tutti morti».

L’uomo ha poi affermato di aver subito un crollo nervoso a causa del lavoro.