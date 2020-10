Forte Village Sardegna Open, Cecchinato elimina il sanremese Mager

Sanremo. Gianluca Mager esce dal Forte Village Sardegna Open a Cagliari.

Il sanremese ha perso contro Marco Cecchinato per 7-5 6-7 2-6 ai sedicesimi di finale del torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa del Forte Village.

Il giovane tennista di Sanremo, n° 91 Atp, aveva iniziato bene l’incontro ma purtroppo l’avversario ha rimontato e lo ha sconfitto dopo tre set di gioco. Mager esce così dall’ATP Sardegna 2020.