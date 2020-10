Taggia. Un uomo è rimasto gravemente ustionato a causa dell’esplosione di una bombola di gas all’interno dell’azienda floricola FleuraMetz in regione Prati e Piscine.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, i carabinieri, l’automedica e un’ambulanza. Presenti anche i tecnici del dipartimento di prevenzione dell’Asl 1 che si occupano di infortuni sul lavoro.

Viste le condizioni del ferito, un olandese di circa 50 anni, il medico del 118 ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo, decollato da Albenga e atterrato nel campo da calcio Sclavi di Taggia.

Stando ad una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto durante la pausa, quando i dipendenti dell’azienda erano intenti a cucinarsi il pranzo in un locale apposito. Ad un certo punto è avvenuta un’esplosione, seguita da una fiammata. Il fuoco ha raggiunto l’uomo al volto e agli arti, provocandogli gravi ustioni per il quale è stato ricoverato in un centro apposito a Genova.

Sotto choc i suoi colleghi. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri e dell’Asl per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.