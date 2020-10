Parigi. «Dobbiamo adottare misure più stringenti per riprendere in mano il controllo della situazione. Dobbiamo frenare la diffusione del virus per proteggere gli altri, le persone più deboli e vulnerabili. Questo è il nostro primo obiettivo. Poi dobbiamo proteggere anche il nostro sistema sanitario. Per questo abbiamo deciso per un coprifuoco in tutta l’Ile-de-France e in altre città metropolitane: Grenoble, Lyon, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Montepellier, Metropole d’Aix-Marseille-Provence». Lo ha annunciato in diretta al telegiornale il presidente francese Emmanuel Macron.

Come anticipato, il coprifuoco o “confinamento notturno” scatterà alla mezzanotte di sabato prossimo, e sarà valido dalle 21 alle 6 di tutti i giorni per almeno quattro settimane.

«Abbiamo in Francia persone che hanno perso l’olfatto, il gusto, persone che hanno lesioni ai polmoni – ha detto Macron -. Ci sono 20mila nuovi casi al giorno. E ogni giorno 200 persone che entrano in rianimazione per il covid». Questo il motivo per cui l’Eliseo ha deciso di prendere provvedimenti. Le misure anti-contagio andranno di pari passo con manovre economiche che serviranno per aiutare i settori più colpiti dalle restrizioni: ristoranti, bar, sale di spettacolo, teatri, cinema.

Il presidente ha anticipato che, se i contagi dovessero continuare a salire, non è escluso che possano essere adottate regole ancora più stringenti. Per questo, Macron ha più volte sottolineato l’importanza «di seguire queste semplici regole».