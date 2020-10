Enduro, il Motoclub Gentlemen Bordighera partecipa alla finale di campionato ad Arma di Taggia

Bordighera. Il Motoclub Gentlemen Bordighera parteciperà all’ultima tappa degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis Ufo Plast di Enduro, campionato che si sfiderà ad Arma di Taggia.

Sabato 31 ottobre e domenica 01 novembre per il motoclub bordigotto scenderanno in pista Marzio Mescia nella classe Major, Stefano Fazio che gareggerà nella Junior e Giulia Melighetti nella Lady.

La gara vedrà i piloti cimentarsi in tre prove speciali da ripetersi quattro volte il sabato e tre la domenica per la finale di campionato. La partenza è fissata alle 8.30 in entrambe le giornate.