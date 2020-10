End Polio Now, il Rotary International per la giornata mondiale contro la poliomelite

Sanremo. Il 24 ottobre di ogni anno il Rotary International con lo slogan “End Polio Now” celebra la giornata mondiale contro il virus della Poliomielite. Quest’anno detta ricorrenza ha un significato particolare, in quanto il 25 agosto l’OMS ha annunciato l’eradicazione totale del poliovirus selvaggio in 47 regioni dell’Africa; risultato reso possibile anche grazie alla continua dedizione e perseveranza dei Rotariani. Dal 1988 c’è stata una riduzione dei casi di polio del 99,9% in tutto il mondo.

«Oggi sono stati rilevati casi di poliovirus selvaggio solo in due Paesi: Afghanistan e Pakistan (fonte: endpolio.org), spiega il presidente Maurizio Foglino. Manca molto poco per eradicare la poliomielite dal pianeta ed il Rotary International è impegnato su questo obiettivo.

Per l’occasione sabato 24 ottobre dalle ore 19,00 alle ore 23,00 i due Rotary Clubs, Sanremo e Sanremo-Hanbury, allo scopo di far conoscere quest’impegno, che deve essere comune e condiviso tra tutti, hanno deciso di illuminare – con il logo del Rotary e slogan “END POLIO NOW” – il Forte di Santa Tecla, uno dei principali monumenti storici della città di Sanremo.

I due Presidenti dei clubs Rotary, Maurizio Foglino, per il Rotary Sanremo e Flavio Ronco, per il Rotary Sanremo-Hanbury, hanno reso noto che per l’occasione i Distretti Rotary italiani hanno organizzato una maratona virtuale, alla quale ha aderito anche il Distretto 2032, che ricomprende Liguria e Basso Piemonte.

Per chi volesse sostenere l’iniziativa anche attraverso un po’ di sana pratica sportiva maggiori info ed iscrizioni al link:

Un sentito ringraziamento va rivolto all’architetto Alberto Parodi, direttore del Forte Santa Tecla, al vice sindaco Costanza Pireri ed all’assessore Silvana Ormea che hanno creduto nell’iniziativa e collaborato alla sua realizzazione”, conclude Foglino.